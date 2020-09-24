Кемерово, , 06:23 — REGNUM Сибирское управление Ростехнадзор по согласованию с кемеровской прокуратурой проводит внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Химпром» в Кемерове. Уже выявлены нарушения, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Уточняется, что проверка начата после несчастного случая, который произошёл 30 августа 2020 года, когда при проведении работ в здании железнодорожного цеха, предназначенного для технологического процесса промывки, очистки и сушки цистерн из-под химических продуктов, погиб человек.

Напомним, 29 августа 2020 года в железнодорожном цехе ООО «Химпром» на дне цистерны было найдено тело рабочего. По предварительной информации, он выполнял наряд на промывку и пропаривание цистерны из-под химического вещества.

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«В ходе проверки были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации здания железнодорожного цеха, несущие риск возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью работников предприятия. Установлено, что здание эксплуатируется в аварийном состоянии, в отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности», — рассказали в Ростехнадзоре.

Эксплуатация корпуса железнодорожного цеха была запрещена. Материалы административного дела переданы в суд.