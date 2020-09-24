Манила, , 06:07 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

Сейсмограф (сс) Ray Bouknight

По ее данным, очаг землетрясения располагался в 66 километрах к востоко-юго-востоку от города Кортес. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 16,96 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября землетрясение магнитудой 4,3 произошло на территории Индонезии. Пострадавших не было.

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