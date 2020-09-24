Онгудайский район, Алтай, 24 сентября 2020, 05:32 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован очередной летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 23 сентября скончался 92-летний житель Онгудайского района.
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«Коронавирус был подтверждён 20 сентября, также у мужчины была диагностирована коронавирусная пневмония, из сопутствующих заболеваний — гипертоническая болезнь», — отметили в штабе.
Таким образом, за весь период эпидемии в республике скончались 17 носителей коронавируса. 15 из них умерли от COVID-19, двое — по иным причинам.
Напомним, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе превысило 3,1 тыс., в том числе школьники. В связи с этим, как сообщало ИА REGNUM, с начала учебного года пять школ закрыты на карантин. Учащиеся ещё четырёх школ переведены на «дистанционку» из-за превышения эпидпорога по ОРВИ.
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