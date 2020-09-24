Богота, , 05:19 — REGNUM На рисовом заводе в Колумбии в результате аварии погибли не менее пяти человек. Об этом 23 сентября сообщает радиостанция La FM.

Трагедия произошла в муниципалитете Пуэрто-Лопес, расположенном в центральном департаменте Мета. По данным радиостанции, пять человек погибли на месте в результате обрушения на рабочих бункера, в котором хранилось более 100 тонн риса.

Местные власти начали расследование произошедшего инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Колумбии не менее пяти человек погибли при вооружённом нападении неизвестных преступников.

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