Улан-Удэ, , 05:11 — REGNUM В Бурятии шестой день подряд продолжают регистрироваться летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в улан-удэнском стационаре скончались двое человек 69 и 70 лет.

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У 70-летнего пациента имелись такие сопутствующие заболевания, как хроническая обструктивная болезнь лёгких, хроническая ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, последствиями инсульта. Последние 19 дней он провёл на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

«В стационаре по ул. Пирогова, д. 30а, умер пациент 69 лет с новой коронавирусной инфекцией, двусторонней пневмонией, с сопутствующей хронической обструктивной болезнью легких. Находился на стационарном лечении 28 суток, из них на ИВЛ 25 суток», — добавили в штабе.

Таким образом, за весь период эпидемии в республике скончались 71 носитель коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев заражения превышает 6,5 тыс.

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