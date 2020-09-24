Чжэнчжоу, Китай, , 02:34 — REGNUM В центральной китайской провинции Хэнань детсадовский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека, включая троих детей, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

Еще девять человек получили ранения, сообщили местные власти. Инцидент произошел в 7:56 местного времени на дороге близ деревни Байлун города Юйчжо, когда грузовик протаранил мини-автобус, перевозящий 13 человек, из которых 11 детей и один учитель, сообщили в муниципальном киберпространственном департаменте Юйчжоу.

В результате инцидента погибли трое детей и один учитель. Ранения получили водитель автобуса и восемь детей. Все раненые находятся в больнице под наблюдением медиков в стабильном состоянии. Расследование продолжается.