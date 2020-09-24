Токио, , 08:55 — REGNUM Японское метеорологическое агентство сообщает, что к 18:00 по мск тайфун «Долфин» был в 200 км к северо-востоку от японского острова Хатидзёдзима. Он двигался на северо-восток со скоростью около 30 километров в час.

Его центральное атмосферное давление составляло 738 мм ртутного столба, а скорость ветра достигала 90 км/ч.

Ожидается, что 24 и 25 сентября тайфун будет двигаться вдоль берегов Японии, к востоку от регионов Канто и Тохоку. Согласно данным метеорологов, в Канто и Тохоку будет проливной дождь и сильный ветер до 25 сентября.

Метеорологи призывают людей следить за движением тайфуна и быть готовыми к оползням и наводнениям в низменных районах.