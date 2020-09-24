Канберра, , 09:05 — REGNUM Около 380 гриндов, или чёрных дельфинов, погибли в Австралии за одни сутки, оказавшись на мели у юго-восточного острова Тасмания. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Смерь 380 китов подтвердил Ник Дека, руководитель спасательной операции. Он также рассказал, что 50 чёрных дельфинов удалось спасти на широкой песчаной косе в гавани Маккуори.

Биолог, специалист по сохранению морской среды правительства Тасмании Крис Карлайон сказал, что настолько массовый вырос китов в Австралии отмечен впервые.

Исследователи всё ещё пытаются понять поведение китов и причины, по которым они оказываются на мелководье.

Некоторые учёные считают, что это вызвано социальностью китов: если один кит сбивается с пути и оказывается на мели, другие члены стаи плывут ему на помощь и сами попадают в ловушку.

Другая гипотеза состоит в том, что китов подводит их эхолокация, предназначенная для глубоких вод, а не для мелководья. Дельфины следуют за прибрежными источниками пищи, а затем теряются в пространстве.