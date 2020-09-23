Абуджа, 23 сентября 2020, 22:21 — REGNUM Жертвами взрыва бензовоза в Нигерии стали не менее 28 человек, 23 сентября сообщает агентство Reuters.
Авария произошла в штате Коги, у автозаправочной станции на шоссе Локоджа-Заряги. Бензовоз загорелся и взорвался после ДТП с участием других автомобилей.
Официальный представитель Федеральной службы безопасности дорожного движения Биси Казим сообщил, что в числе жертв трагедии — не менее девяти несовершеннолетних.
Читайте также: В Нигерии в результате взрыва на газопроводе погибли 17 человек