Абуджа, , 22:21 — REGNUM Жертвами взрыва бензовоза в Нигерии стали не менее 28 человек, 23 сентября сообщает агентство Reuters.

Авария произошла в штате Коги, у автозаправочной станции на шоссе Локоджа-Заряги. Бензовоз загорелся и взорвался после ДТП с участием других автомобилей.

Официальный представитель Федеральной службы безопасности дорожного движения Биси Казим сообщил, что в числе жертв трагедии — не менее девяти несовершеннолетних.

Читайте также: В Нигерии в результате взрыва на газопроводе погибли 17 человек