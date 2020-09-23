Москва, , 21:19 — REGNUM Правоохранители выявили наличие наркотических веществ в крови Эльмина Гулиева, сбившего автомашиной троих человек в центре Москвы, сообщила 23 сентября журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Учитывая это обстоятельство, Гулиеву будет переквалифицировано обвинение на более тяжкое «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом в состоянии опьянения (пункт «а» части 2 статьи 264 УК РФ).

Ранее ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Напомним, 21 сентября на регулируемом перекрестке на улице Остоженка водитель автомобиля Infiniti проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другой автомашиной, после чего Infiniti вылетел на тротуар, по которому шли люди.

По информации медиков, две пострадавшие женщины до сих пор остаются в тяжелом состоянии, одной из них ампутировали часть ноги.

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