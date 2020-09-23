Сургут, Югра, , 19:45 — REGNUM В Югре бывший инспектор государственного пожарного надзора предстанет перед судом за получение взяток на общую сумму свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ КР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор с руководителями трёх фирм, оказывающих на территории Сургута услуги по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности. С 2012 по 2018 год обвиняемый вынуждал руководителей управляющих компаний и других предприятий заключать договоры на обслуживание противопожарных систем с конкретными фирмами. За это владельцы трёх фирм передавали ему часть денег, полученных по договорам. По версии следствия таким образом обвиняемый получил несколько взяток на общую сумму свыше двух миллионов рублей.

Помимо этого, по версии следствия, обвиняемый в сентябре 2019 года оказал содействие своему знакомому в получении коммерческого подкупа на сумму 955 тыс. рублей за отказ от участия в аукционе на обслуживание систем пожарной безопасности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.