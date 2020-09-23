Ижевск, , 19:04 — REGNUM В Удмуртии по факту обнаружения тела 38-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, 22 сентября 64-летний мужчина с 38-летним сыном в одном из домов в поселке Новый Воткинского района употребляли спиртные напитки. Внезапно между ними возник конфликт, пожилой мужчина взял нож и нанес своему сыну три удара. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

В рамках расследования проведен осмотр дома, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Подозреваемый задержан, в ближайшее время в суд поступит ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре 61-летнего гражданина подозревают в убийстве собственного сына. По версии следствия, подозреваемый вместе с 37-летним сыном находились в семейном загородном доме. Мужчины выпили, затем между ними произошла ссора. Оскорблённый отец взял охотничье ружье 12 калибра и произвёл несколько предупреждающих выстрелов в пол, чтобы сын замолчал. Но тот продолжал высказывать упрёки. Тогда отец выстрелил ему в голову.

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