Саранск, , 18:52 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении бывшей заведующей одним из детских садов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, пока она являлась заведующей детсадом, туда был трудоустроен в качестве разнорабочего ее супруг. Через некоторое время он попросил об увольнении, женщина согласилась. При этом фактически, по документам, мужчина уволен не был, в табелях учета указывалось его рабочее время, на этом основании начислялась заработная плата.

Таким образом за полтора года такой «работы» заведующая завладела 58 тыс. рублей, которые принадлежали бюджету Ромодановского муниципального района.

Женщина полностью признала свою вину и возместила ущерб бюджету района в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Засвияжском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей заведующей одного из детских садов. Её обвинили во взяточничестве. По данным следствия, в 2015 году фигурантка уголовного дела организовывала изготовление фиктивных медицинских справок, якобы выданных врачом противотуберкулёзного диспансера. На основании данных документов дети зачислялись в профильную оздоровительную группу детского сада. Правоохранители полагают, что размер взяток составлял от 5 тыс. до 20 тыс. рублей.