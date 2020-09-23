Сургут, Югра, , 18:51 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) силовики взломали дверь законопослушной гражданки, серьёзно её напугав и нанеся ущерб имуществу. Об этом сообщила в своём инстаграм-аккаунте российская актриса Марина Митрофанова.

Запись актриса удалила. Но к неприглядному факту внимание привлекла. Ведь сотрудники СКР и Росгвардии, перепутав адрес, ворвались в квартиру её матери в доме по ул. Ленина, 26.

Как пояснил ТРК «Сургутинтерновости» руководитель Сургутского следственного отдела СУ СК России по Югре Владимир Ермолаев, ошибка произошла в ходе проведения одного из обысков из-за того, что «один дом располагается сразу на двух улицах — Ленина, 26 и 30 лет Победы, 10».

«По данному факту по указанию руководителя следственного управления назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены виновные лица, а также рассмотрен вопрос о возмещении ущерба, причинённого собственникам поврежденной двери», — сообщил старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по ХМАО-Югре Денис Волощенко.