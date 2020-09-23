Ханты-Мансийск, , 18:13 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело в отношении заключённого одной из исправительных колоний, который призывал осуждённых к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 41-летний заключённый, осуждённый за убийство, в период с 2016 по 2019 год в ходе бесед с другими отбывающими наказание в колонии, а также путём демонстрации с мобильного телефона видеороликов боевых действий, оправдывал терроризм, призывал сокамерников по выходе на свободу принимать активное участие в вооруженных операциях на территории Сирии на стороне незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, имея мобильный телефон, заключённый общался на темы терроризма с отбывшими наказание лицами, склоняя их к незаконной деятельности.

В отношении заключённого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма»).