Элиста, , 17:59 — REGNUM В Республике Калмыкия под следствие попал директор филиала республиканского управления мелиорации земель и земель сельскохозяйственного водоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в СКР.

Как полагают следователи, в апреле 2018 года подозреваемый фиктивно трудоустроил свою знакомую в один из филиалов управления. До января 2020 года на основании утверждённых чиновником табелей учёта рабочего времени и графиков дежурств перечислялась зарплата. Сумма хищений превысила 390 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере» продолжается.