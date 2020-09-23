Воронеж, , 17:46 — REGNUM Уголовное дело по факту применения насилия к ребенку воспитателем детского сада возбуждено в Воронеже, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Ранее проверкой было установлено, что 9 сентября воспитатель проводом от зарядного устройства телефона нанесла телесные повреждения шестилетнему воспитаннику. Дело возбуждено полицией по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации») в отношении воспитателя Центра развития ребенка — детского сада № 66.

По постановлению прокурора уголовное дело изъято из производства полиции и передано для дальнейшего расследования в следственный отдел по Железнодорожному району г. Воронежа СУ СК по Воронежской области. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.

Также прокуратура провела проверку исполнения законодательства об образовании в детском саду. Были выявлены нарушения санитарных правил, требований безопасности, а также предъявляемых к содержанию инвентаря и оборудования. По результатам проверки прокуратура внесла представление заведующему детсадом об устранении нарушений.