Курск, , 17:05 — REGNUM В Курске кирпичное ограждение вокруг городской больницы №2 частично обвалилось, забор находится в аварийном состоянии, сообщил портал «Подъём».

Местные жители пытались обратить внимание чиновников на разваливающийся забор, однако оказалось, что сделать этого не могут из-за отсутствия средств. Забору требуется капитальный ремонт — за свой счёт больница его провести не может, а областной комитет здравоохранения не сможет выделить больнице субсидию до конца 2020 года.

Сейчас падающий забор держится на деревянных подпорках.