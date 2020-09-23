Саратов, , 17:46 — REGNUM В Саратовской области произошел единственный почти за 20 лет смертельный случай после укуса бешеной лисы. Об этом сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области Игорь Потапов.

Трагический случай произошел в Саратовской области еще в начале 2000-х годов. Женщина увидела в лесу лисицу под кустом и решила ее рассмотреть поближе. Животное напало на любопытную саратовчанку и укусило в лицо. Пострадавшей сделали укол от бешенства, но штамм инфекции дошел до мозга быстрее. Женщина скончалась. По словам главы ведомства, чем ближе укус к голове, тем он опаснее.

Всего в регионе в текущем году насчитывается более 12 тыс. лис. Эти животные являются основным разносчиком бешенства. За прошлый охотничий сезон было отстрелено свыше 5,3 тыс. лис. С целью снижения распространения бешенства в охотничьих угодьях раскладывают антирабические препараты. С июля по декабрь 2020 года в области дадут разрешение на отстрел 4 735 лисиц, отметил Потапов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в 2020 году в два раза увеличилось количество регистрируемых очагов бешенства животных. Инфекцию с начала года выявили в 99 населенных пунктах региона.

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