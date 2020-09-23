Саратов, , 16:45 — REGNUM В Саратовской области в 2020 году в два раза увеличилось количество регистрируемых очагов бешенства животных. Инфекцию с начала года выявили в 99 населенных пунктах региона. Об этом заявил начальник управления ветеринарии Саратовской области Алексей Молчанов.

В настоящее время остаются опасными 32 населенных пункта, оздоровлены — 67. Вакцинации от бешенства подвергают сельскохозяйственных и домашних животных. В области в текущем году привили порядка 257 тыс. животных. В природных очагах бешенства разложили 612 тыс. приманок с вакциной. В октябре планируется раскладка еще такого же количества доз. На 2021 год для области заказали 4,97 млн приманок с вакциной от бешенства, добавил Молчанов.

ИА REGNUM напоминает, ветеринарные врачи с 4 сентября начали массовую вакцинацию домашних животных против бешенства в Саратовской области. Эта услуга оказывается бесплатно. Сначала мобильные бригады ветврачей охватят все отдаленные микрорайоны Саратова. В дальнейшем эта системная работа будет проводиться на территории всей области. Сделать прививку животным смогут все желающие, вакцин подготовили в большом количестве. Прививать питомцев от бешенства будут до тех пор, пока будет спрос.

Читайте также: В Саратовской области проведут бесплатную вакцинацию домашних животных