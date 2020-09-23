Мелитополь, Украина, 23 сентября 2020, 15:10 — REGNUM На полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области провалился первый пуск американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Об этом заявил командующий учениями Валерий Залужный 23 сентября, общаясь с журналистами.
Он подтвердил, что конфуз случился в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.
По данным журналистов, в неофициальных беседах украинские силовики допускают, что переданное им американское оружие может иметь истекший срок годности.
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