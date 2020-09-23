Мелитополь, Украина, , 15:10 — REGNUM На полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области провалился первый пуск американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Об этом заявил командующий учениями Валерий Залужный 23 сентября, общаясь с журналистами.

Он подтвердил, что конфуз случился в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

«Нужно изучать этот вопрос. Может это и ошибка оператора была, а может и какая-то другая ошибка. На сегодняшний день я не могу сказать», — добавил Залужный.

По данным журналистов, в неофициальных беседах украинские силовики допускают, что переданное им американское оружие может иметь истекший срок годности.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский оценит военные учения на полигоне под Мелитополем