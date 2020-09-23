Нижний Новгород, , 14:52 — REGNUM Появившаяся в региональных интернет-пабликах и группах в мессенджерах информация о том, что в Нижнем Новгороде орудует банда, похищающая и расчленяющая людей, не соответствует действительности. С таким заявлением выступила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Правоохранительные органы назвали фейком слухи о якобы обнаруженных на территории региона останков расчлененных местных жителей.

В полиции призвали граждан не реагировать на ложную информацию и не способствовать ее распространению и напомнили, что за распространение в СМИ и в Интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность.