Краснодар, , 14:44 — REGNUM Подозреваемый в убийстве женщины и её годовалого ребёнка задержан в Краснодарском крае, сообщили 23 сентября ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

В совершении преступления задержан 31-летний «гражданин одной из ближайших республик». Убийство произошло домовладении на хуторе Чаплыгин. Как пояснил сам обвиняемый, он хотел жить с сестрой убитой, однако та им «мешала». Между подозреваемым и его жертвой постоянно происходили конфликты. 15 сентября, по версии следствия, в ходе очередной ссоры, подозреваемый ударил женщину ножом не менее 14 раз, а также не менее 10 раз — её маленького ребёнка, от ранений оба скончались. После совершения убийства тело мальчика преступник спрятал в сарае, а затем скрылся с места преступления. Тела убитых нашла сестра женщины, она же вызвала полицию.

Подозреваемого задержали по горячим следам, он отправлен под арест, его ждёт также психолого-психиатрическая экспертиза.