Херсон, Украина, , 14:55 — REGNUM Информация о гибели восьми военных советников из США на одном из полигонов под Херсоном появилась 23 сентября на официальном сайте областного управления Национальной полиции Украины .

В сообщении было сказано, что в бункер, где находились американцы, случайно попал артиллерийский снаряд.

Позже сообщение было удалено, а в полиции сообщили, что указанная информация не соответствует действительности.

«Зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация», — заявили в Нацполиции.

В данный момент сайт Херсонского облаcтного управления Нацполиции недоступен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юг Украины отправился президент страны Владимир Зеленский, чтобы лично понаблюдать за ходом учений «Объединённые усилия — 2020», а также за первым на Украине запуском американского ПТРК Javelin.

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