Херсон, Украина, 23 сентября 2020, 14:55 — REGNUM Информация о гибели восьми военных советников из США на одном из полигонов под Херсоном появилась 23 сентября на официальном сайте областного управления Национальной полиции Украины .
В сообщении было сказано, что в бункер, где находились американцы, случайно попал артиллерийский снаряд.
Позже сообщение было удалено, а в полиции сообщили, что указанная информация не соответствует действительности.
В данный момент сайт Херсонского облаcтного управления Нацполиции недоступен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юг Украины отправился президент страны Владимир Зеленский, чтобы лично понаблюдать за ходом учений «Объединённые усилия — 2020», а также за первым на Украине запуском американского ПТРК Javelin.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский оценит военные учения на полигоне под Мелитополем