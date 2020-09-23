Ташкент, , 14:37 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана пресекли незаконный вывоз в Киргизию $180 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе СГБ.

Правоохранители задержали жителя Ходжаабадского района Андижанской области Узбекистана. Подозреваемый пытался перебросить сумку с валютой через ограждение на территорию пограничного поселка.

Отметим, контрабанда денег в Узбекистане наказывается лишением свободы сроком до восьми лет. Ранее, в феврале 2020 года, спецслужбы республики задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти в Киргизию 4 млн рублей и $200 тыс.

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