Казань, , 14:46 — REGNUM В центре Казани инспектор дорожно-патрульной службы пострадал во время наезда на него пассажирского автобуса. Информацию об инциденте опубликовали очевидцы в соцсетях.

Авария произошла в 10:25 на пересечении улиц Баумана, Пушкина и Санкт-Петербургская. Водитель автобуса, поворачивая с улицы Бутлерова на улицу Пушкина, не убедился в безопасности маневра. В результате произошел наезд на сотрудника ГИБДД, который в это время регулировал движение на перекрестке. Кроме мужчины пострадала еще пассажирка автобуса 1939 года рождения. Женщина в момент столкновения не удержалась и упала в салоне общественного транспорта.

Пострадавшие госпитализированы с различными травмами, сообщает «Бизнес-online».

ИА REGNUM напоминает, в Казани утром 30 июня на улице Декабристов возле остановки «Энергетический университет» горел пассажирский автобус, который стоял у края проезжей части и из него валил густой дым. Автобус сняли с маршрута и доставили в гараж.

Читайте также: В Казани загорелся автобус с пассажирами