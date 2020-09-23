Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Причиной столкновения рефрижераторного судна Ice Rose, которой ходит под флагом Маршалловых островов, с малым противолодочным кораблем Балтийского флота (БФ) ВМФ РФ «Казанец» в южной части пролива Эресунн между Швецией и Данией, произошедшего утром 23 сентября, стала плохая видимость. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Балтийского флота.

«Утром 23 сентября 2020 года при прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов «Айс Роуз» с малым противолодочным кораблем Балтийского флота «Казанец», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также уточняется, что российский корабль в результате инцидента получил пробоину выше ватерлинии и в данный момент возвращается своим ходом на пункт своего базирования, в Балтийск.

При этом отмечается, что комиссия Балтийского флота выясняет причины и обстоятельства данного инцидента.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ВС Дании сообщили, что российский фрегат и торговое судно Ice Rose столкнулись в южной части пролива Эресунн в Балтийском море между Швецией и Данией.