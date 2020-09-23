Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 14:20 — REGNUM Обстоятельства исчезновения трех рыбаков устанавливают в Комсомольске-на-Амуре. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 18 сентября в Комсомольске-на-Амуре три местных жителя (1983, 1984, 1984 годов рождения) поехали на моторной лодке на рыбалку в район моста через реку Амур.

На следующий день ниже по течению около берега была найдена перевернутая лодка. Рыбаки обнаружены не были и до настоящего момента их местонахождение не установлено.

По данному факту следователи проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Сейчас идет поиск пропавших мужчин.

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