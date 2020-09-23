Стокгольм, 23 сентября 2020, 14:19 — REGNUM В проливе Эресунд российский военный корабль столкнулся со шведским контейнеровозом. Авария произошла к югу от Эресуннского моста в датских водах. Шведская береговая охрана уже находится на месте аварии и следит за развитием событий. Об этом 23 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Поскольку авария произошла в водах Дании, то именно она отвечает за преодоление последствий столкновения. Дания обратилась за помощью к Швеции, которая направила морских спасателей и судно береговой охраны.
Причина столкновения неясна, однако в районе аварии был низкий плотный туман. По данным спасателей, информации о протекании нефти или проникновении воды в одно из судов нет. Данных о погибших или пострадавших пока не поступало.
На месте происшествия также работают специалисты Морской спасательной службы Швеции.
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