Калининград, , 14:11 — REGNUM В Калининградской области сапёры мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ.

Опасные находки были обнаружены в районе посёлка Матросово Гурьевского городского округа. Прибывшие на место сапёры мотострелкового полка установили, что ими оказались артиллерийские снаряды калибром 76-мм.

Все найденные и обезвреженные боеприпасы были вывезены на военный полигон Балтийского флота для последующего уничтожения.

Всего в 2020 году специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезвредили более двух тысяч различных боеприпасов — мин, снарядов и бомб, сохранившихся со времён Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, расположенного в городе Истре (Московская область) сапёры обнаружили 19 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

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