Копенгаген, , 13:58 — REGNUM Российский фрегат и торговое судно Ice Rose столкнулись в южной части пролива Эресунн в Балтийском море между Швецией и Данией. Об этом 23 сентября сообщат датские ВС на своей странице в соцсети Twitter.

«Гражданское торговое судно Ice Rose и российский фрегат столкнулись в южной части пролива (Эресунн — ред.)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на место происшествия в настоящее время прибыли датский военный патрульный корабль P523, буксир из Швеции и вертолет с находящимися на его борту спасателями.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября стало известно, что жертвами кораблекрушения на юге Китая стали четыре рыбака.