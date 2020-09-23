Мадрид, , 13:54 — REGNUM В городе Алькала-де-Энарес вблизи Мадрида неизвестные разрисовали краской мемориал, посвящённый людям, погибшим в ходе протестов в Киеве в 2014 году. Об этом написал «волонтёр» Андрей Модрицкий 22 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

По его мнению, памятник атаковали антифашисты.

«После нескольких лет затишья, как только политическое равновесие на Украине пошатнулось, так называемые «антифашисты» снова поднимают голову и как коты исподтишка вредят», — сказано в сообщении.

Напомним, в так называемую «Небесную сотню» были частично включены люди, чья смерть либо никак не была связана с участием в акциях протестов, либо вообще произошла при невыясненных обстоятельствах незадолго до событий конца 2013 — начала 2014 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший соратник экс-президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания написал многостраничное заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, в котором раскрыл детали госпереворота 2014 года.