Красноярск, , 13:36 — REGNUM Неблагоприятные погодные явления наблюдаются в Красноярском крае. Как сообщает сайт спасателей региона со ссылкой на данные синоптиков, на юге Таймырского муниципального района сохранится ветреная погода. Порывы южного ветра 24 сентября достигают 22−25 м/с., что, в свою очередь, может вызвать ряд происшествий.

Ливень Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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Тем временем, Среднесибирское управление гидрометеослужбы предупредило о сильных ливнях в ночь на 24 сентября. Осадки возможны в центральных и южных районах Красноярского края. Особенно сильные осадки ожидаются в горах на юге Сибири.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайские спасатели тоже предупредили о значительном ухудшении погодных условий 24 сентября: в регионе ожидают сильный ветер с мокрым снегом.

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