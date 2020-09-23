Марсель, Франция, , 13:39 — REGNUM В порт французского города Марсель прибудет корабль «Айлан Курди», принадлежащий немецкой неправительственной организации «Sea Eye», с 133 беженцами на борту. Об этом сообщает Agence France Presse.

После неудачной попытки пристать к берегам Италии команда «Sea Eye» объявила, что произведет в Марселе смену экипажа корабля и подготовку к новому отплытию для спасения беженцев в Средиземноморье.

Представители организации сообщили, что были «вынуждены пойти на этот шаг, так как Италия и Германия проигнорировали» их просьбы принять беженцев, которые находятся на борту судна с субботы, 19 сентября.

Напомним, ранее Франция выразила готовность принять около сотни несовершеннолетних беженцев с греческого острова Лесбос, где 9 сентября в лагере для беженцев «Мория» произошел сильнейший пожар.

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