Триполи, , 13:29 — REGNUM В районе военной базы Эль-Джуфра, которая находится в центральной части Ливии, потерпел крушение вертолет. Об этом 23 сентября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на пресс-секретаря командования совместными операциями в Сирте и Джуфре генерала Абдулхади Дыраха.

Уточняется, что падение винтокрылой машины произошло около 08:00 по местному времени (09:00 мск) и что при столкновении с землей произошел взрыв боеприпасов на его борту.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября стало известно, что на территории Тверской области произошло крушение истребителя Су-30, экипаж которого остался жив.