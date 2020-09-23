Барнаул, , 13:25 — REGNUM Алтайские пограничники рассказали о новом способе нарушителей проникнуть на территорию России. По данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, в период действия ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции появились мнимые водители большегрузов. Уже выявлено 10 подобных фактов.

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«Зная, что в связи с действующими ограничениями, в список лиц, которым официально разрешено пересечение государственной границы, входят водители грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, некоторые изобретательные граждане с целью выезда за рубеж приобретают поддельные водительские удостоверения соответствующей категории (затрачивая при этом большие деньги), и пытаются обманным путем пересечь границу в качестве вторых водителей», — поясняют сотрудники пограничного управления.

По их словам, один такой случай произошёл в середине августа на автомобильном пункте пропуска «Кулунда» (Кулундинский район). Там выявлены сразу два гражданина, предъявивших поддельные водительские удостоверения. По данным фактам сотрудникам МО МВД России «Кулундинский» переданы материалы проверки сообщения о преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи по данному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2020 г. инцидент с погоней, произошедший на территории Кулундинского района Алтайского края, закончился задержанием нарушителя государственной границы. Мужчина, лишенный прав, пытался прорваться в Россию на автомобиль Porsche Cayenne.

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