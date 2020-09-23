Махачкала, , 13:03 — REGNUM В Дагестане после столкновения с сотрудниками полиции в пригороде Махачкалы задержали 27 человек, сообщили 23 сентября в региональном управлении Росгвардии.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов пресекли нарушение общественного порядка в селе Красноармейское Кировского района Махачкалы, где проходят работы по межеванию земельных участков.

«Всего были задержаны 27 граждан, которые вели себя агрессивно, повредили технику, создали угрозу жизни и здоровью окружающих», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел накануне, 22 сентября, в поселке Красноармейском из-за спорных земель. На участке на границе с соседним поселком Семендером, который жители Красноармейского считают принадлежащим им по закону, начались строительные работы. Для того чтобы этому не могли помешать местные жители, по периметру участка выстроились сотрудники Росгвардии, также приехали несколько нарядов полиции.

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