Сукабуми, Индонезия, , 13:00 — REGNUM Правительство города Сукабуми в Индонезии объявило о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) после обрушившегося наводнения, сообщает CNN Indonesia.

Как ожидается, чрезвычайное положение продлится до 27 сентября 2020 года.

Совместная группа, состоящая из военных, полицейских и спасателей, выполняет поиск, спасение и эвакуацию жителей.

В результате наводнения было смыто 12, а затоплено 85 домов. Всего в результате наводнения пострадали 431 человек. Трое жителей пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Индонезии, за сутки в стране подтвердили рекордное число случаев заражения SARS-CoV-2.

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