Барнаул, , 12:52 — REGNUM Алтайские спасатели предупредили о значительном ухудшении погодных условий 24 сентября.

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По данным официального сайта ведомства, в ближайшие сутки в регионе ожидаются дожди, местами сильные, в предгорьях с мокрым снегом, усиление ветра до 15−20м/с, местами порывы 25−28м/с. Похолодание.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением осени ненастная погода практически не покидает Алтайский край.