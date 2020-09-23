Москва, , 12:45 — REGNUM В дачном посёлке в Новой Москве найдены тела двух мужчин, сообщает 23 сентября ТАСС.

Погибших обнаружили 22 сентября в 15:40 на территории СНТ «Родник-1», расположенного возле поселения Десеновское.

На месте происшествия нашли ружьё и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волжском Волгоградской области 33-летняя женщина подозревается в жестоком убийстве своего супруга, в отношении неё возбуждено уголовное дело.

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