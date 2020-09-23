Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:27 — REGNUM В Новокузнецке начата проверка по факту ухода трёхлетней девочки из детского сада. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что полицию обратились сотрудники магазина. Они сообщили о том, что маленький ребёнок находится в торговой точке без сопровождения взрослых.

«В это же время сотрудники дошкольного учреждения, находящего поблизости, обнаружили отсутствие воспитанника и самостоятельно предприняли поисковые мероприятия, обнаружив трёхлетнюю девочку в соседнем магазине», — уточнили в ведомстве.

Прибывшие полицейские установили, что ребёнок самостоятельно ушёл из детского садика во время прогулки.