Ниамей, , 12:20 — REGNUM Члены правительства Нигера отложили открытие школ по всей стране из-за сильных наводнений, которые привели к гибели людей более 70 человек. Об этом сообщает BBC Swahili.

В результате удара стихии сотни тысяч человек были перемещены. Большинство жертв наводнения находятся в школах, и власти сообщили, что им нужно время, чтобы перевести пострадавших в другие убежища.

Школы должны были вновь открыться с 1 октября, но в правительстве заявили, что школьники смогут вернуться к занятиям не ранее 15 октября.

Большинство районов Нигера были подтоплены из-за проливных дождей.

Ранее в этом году школьники пропустили несколько месяцев обучения, когда школы были закрыты из-за пандемии коронавируса. Школы вновь открылись ненадолго в начале июня и позже закрылись на каникулы.