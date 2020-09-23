Москва, , 11:47 — REGNUM Московские следователи планировали допросить националиста Максима Марцинкевича в качестве свидетеля. Об этом рассказал его адвокат Алексей Михальчик 23 сентября ТАСС.

По словам Михальчика, второй адвокат Марцинкевича съездил в Челябинск и поговорил со следователем, который занимается проверкой по факту гибели националиста в СИЗО.

«Он заявил, что Максима транспортировали из колонии в Москву для допроса в качестве свидетеля, и ни о какой его причастности к убийствам, тем более признании, в них речь не шла», — сказал Михальчик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о признании Марцинкевича в нескольких убийствах, совершенных в 2000-х годах, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Предварительной причиной смерти националиста в челябинском СИЗО названо самоубийство.

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