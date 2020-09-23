Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM В Ростовской области высокими темпами развивается новый вид токсикомании среди детей и подростков — так называемый сниффинг. За три года скончались 19 подростков, надышавшиеся газом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

В Ростовской области ранее был принят региональный закон, запрещающий розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Это зажигалки и баллончики для их заправки.

«Последствия газовой токсикомании, как и любого вида наркомании, — страшные, а порой непоправимые. Если где-либо есть факты продажи, то меры должны быть приняты молниеносно. Главы территорий несут личную ответственность за эту работу», — обратил внимание губернатор Василий Голубев.

К профилактической работе среди молодёжи планируется привлечь казаков, молодёжные патрули, общественников и волонтёров.

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