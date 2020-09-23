Уфа, , 11:45 — REGNUM Мужчину осудили за экстремистские высказывания в сети интернет в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в феврале текущего года обвиняемый на своей странице в социальной сети опубликовал материал, который содержал призывы к вооруженному и насильственному свержению государственной власти. Эксперты признали данный текст экстремистским.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Свою вину обвиняемый не признал.

В результате суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме этого, ему запрещается в течение двух лет заниматься деятельностью, которая связана с опубликованием материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет.

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