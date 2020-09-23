Чита, , 11:36 — REGNUM Военное следственное управление Следственного комитета РФ по Восточному военному округу в рамках завершения предварительного следствия по уголовному делу в отношении военнослужащего Рамиля Шамсутдинова, обнародовало шокирующие подробности того, как солдат-срочник расстреливал своих сослуживцев.

В частности, подтвердилась информация о том, что он прицельно стрелял из АК-74М в область головы, груди и спины, а потом ещё и добивал раненых. Комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза признала солдат вменяемым. Он признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 г. солдат-срочник Шамсутдинов в 18 часов 15 минут расстрелял восьмерых военнослужащих войсковой части. Ещё двое сумели выжить. В СМИ появилась информация о том, что расстрел происходил прицельно (Шамсутдинов даже добивал некоторых раненных), а на допросе признался, что нисколько не жалеет о своём поступке.

«Кончились патроны в магазине — вставил второй и продолжил вести огонь на поражение. Работал как терминатор», — пояснил очевидец.

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Причём военные сразу заявили, что причины этого страшного ЧП не связаны с армией. Тем не менее, факты неуставных отношений также легли легли в основу уголовного дела.

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Суд над Шамсутдиновым состоится в Чите, степень вины будут определять присяжные. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

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