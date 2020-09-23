Николаев, Украина, , 11:35 — REGNUM В Николаеве правоохранители задержали 32-летнего мужчину после того, как он получил посылку с психотропными препаратами. Об этом сообщила 22 сентября пресс-служба Национальной полиции области.

«В Николаеве полицейские задержали наркодиллера с психотропами на более чем полмиллиона гривен», — сказано в сообщении.

В ходе досмотра у подозреваемого нашли около килограмма амфетамина. Также наркотики были обнаружены в коробке с детским питанием. Полицейские считают, что мужчина намеревался продать наркотики при помощи веб-мессенджера.

Общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 500 тыс. гривен или почти $18 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черниговской области в частном доме была выявлена плантация конопли, а также найдены синтетические наркотики на общую сумму более 1 млн гривен или $35 тыс.

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