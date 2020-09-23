Душанбе, , 11:32 — REGNUM Четверо детей погибли за последние двое суток в Таджикистане в различных дорожно-транспортных происшествиях, сообщили в пресс-службе МВД республики.

22 сентября в Душанбе 32-летний водитель «Мерседес-Бенц» сбил 7-летнего мальчика, который скончался в больнице. В этот же день в городе Вахдат 13-летний подросток наехал на 2-летнюю девочку, которая умерла по дороге в больницу.

В Душанбе 33-летний водитель «Опель-Астра» сбил 6-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался в больнице. 22 сентября в городе Истаравшан водитель автомобиля «Старекс» наехал на 5-летнего мальчика, который также скончался в больнице.

По всем фактам смертельных ДТП правоохранительные органы проводят следствие.