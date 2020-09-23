Мокшанский район, , 11:34 — REGNUM В рабочем поселке Мокшан в Пензенской области пропал 13-летний мальчик. Он утром 22 сентября ушел в школу, но там так и не появился. Координировать действия правоохранительных органов по розыску школьника выехала прокурор региона Наталья Канцерова.

Руководитель регионального надзорного ведомства проведет совещание с участием органов местного самоуправления и представителей правоохранительных органов. Прокуратура также оценит работу системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, проверит условия проживания и воспитания пропавшего ребенка в семье.

При наличии оснований примут соответствующие меры прокурорского реагирования.

ИА REGNUM напоминает, в следственные органы Пензенской области 23 мая поступила информация об исчезновении 14-летней девочки. В ходе поисковых мероприятий тело подростка нашли в тот же день с признаками насильственной смерти в лесополосе на территории Первомайского района Пензы.

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