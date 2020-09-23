Таганрог, Ростовская область, , 11:14 — REGNUM В Ростовской области завершается ремонт очистных сооружений «Донвод» и Донского технического водовода, обеспечивающего водой Таганрог с населением около 250 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 23 сентября.

«На двух аварийных участках Донского водовода 22 сентября работы завершены в полном объеме, на третьем, в районе балки Морской, — в завершающей стадии. В работах задействованы дополнительные ремонтные бригады, включая подрядные организации», — говорится в сообщении.

Подвоз воды таганрожцам организован с помощью 15 автоцистерн. Предполагается, что 23 сентября начнётся поэтапная подача воды.

ИА REGNUM напоминает, что в Таганроге из-за ремонтных работ не работают школы, детские сады и другие учреждения.

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